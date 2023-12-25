"بابا نويل الروسي" يفاجئ المصريين والروس (صور)

نشر موقع محطة الضبعة النووية في مصر، مجموعة من الصور لـ"بابا نويل" أو "ديد ماروز" (جد الصقيع) بالروسية، خلال زيارته لعمال محطة الضبعة النووية والعاملين الروس والمصريين.

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وقام "ديد ماروز" أو "بابا نويل" بزيارة موظفي مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية - حتى أنه اطلع على المبنى المكتبي الجديد للمقاول العام، موضحة أنه لم يأت خالي الوفاض، بل اصطحب معه هدايا صغيرة، حيث أعرب موظفو المشروع عن رغبتهم رؤية الثلج هذا العام.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.

وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

وتشيد شركة "روس آتوم" عملاق الطاقة النووية الروسي محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، والتي تحددها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.