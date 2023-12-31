خبير لـRT: تفريغ أول مليار متر مكعب من سد النهضة غير ذي فائدة (صورة)

أكد أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، عباس شراقي، توقف المياه عن الممر الأوسط لـ"لنهضة" منتصف ديسمبر، مشيرا إلى أنه جف تماما مع إمكانية بدء وضع الخرسانة لإتمام هيكل السد الخرساني.

وقال شراقي في تصريح لـRT إن بوابتي التصريف لا تزالان مشرعتين، وعليه فقد تم تفريغ حوالي 1 مليار متر مكعب بواقع حوالى 70 مليون متر مكعب في اليوم الواحد.

وبين أن هذا الحجم من مياه التفريغ - من إجمالي التخزينات الأربعة السابقة والبالغة 41 مليار متر مكعب - يعتبر غير ذي جدوى لإثيوبيا حيث لا توجد توربينات في هاتين الفتحتين، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

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وأردف الخبير شراقي: "أصبح إجمالى المخزون حاليا حوالى 40 مليار متر مكعب، حيث تأخرت إثيوبيا فى غلق إحدى البوابتين حتى يوم 30 ديسمبر 2023، ومن المتوقع غلقها قريبا".

وأضاف: "سوف يستمر انخفاض مخزون بحيرة سد النهضة حتى بداية موسم الأمطار فى يوليو القادم، وفي جميع الأحوال سوف يتم تعويض النقص في مستوى البحيرة من الأمطار القادمة".

وقبل أيام، تحدث أستاذ الموارد المائية في "جامعة القاهرة" نادر نور الدين، في تصريحات لـRT، عن إمكانية سحب مصر اعترافها بشرعية سد النهضة، بعدما أكدت مرارا حق الشعب الإثيوبي في تحقيق التنمية ولكن دون حدوث ضرر للدول.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم