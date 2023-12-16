خبير مصري يعلق على انتهاء التخزين الرابع في سد النهضة (صورة)

أفاد خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، بتوقف تدفق المياه أعلى الممر الأوسط في سد النهضة، لينتهي بذلك التخزين الرابع بحوالي 24 مليار م 3، وإجمالي 41 مليار متر مكعب.

وقال شراقي في حديث لـ RT: "انتهى التخزين الرابع لحوالى 24 مليار م3، وإجمالي 41 مليار متر مكعب فى الـ9 من سبتمبر الماضي، ومنذ ذلك التاريخ تتدفق المياه أعلى الممر الأوسط، واستمرار التدفق لأكثر من شهر ونصف رغم فتح بوابتي التصريف في الفترة ما بين الـ 31 من أكتوبر ولغاية الـ 8 من نوفمبر الماضي".

وأشار شراقي إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة مسطح البحيرة إلى أكثر من 1000 كم2، كما أن متوسط كمية المياه التي تصل إلى سد النهضة من بحيرة تانا ومن تصافى الأودية في حوض النيل الأزرق خلال ديسمبر حوالى 42 مليون م3/يوم.

وأضاف: "توقفت المياه لكن سطح الممر الأوسط مشبع بالمياه ويحتاج إلى عدة أيام ليجف وقد تصل إلى عدة أسابيع، وذلك للشروع في أعمال الخرسانة للوصول إلى منسوبه النهائي 640 متر فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 64 مليار م3.

وبحسب شراقي فمن المتوقع غلق إحدى بوابتي التصريف خلال الأيام القادمة والاكتفاء بواحدة فقط لإمرار حوالى 25 مليون م3/يوم خلال شهر يناير، كما يتوقع أيضا الانتهاء من جميع أعمال خرسانة سد النهضة خلال الشهور القادمة، إلا أن أعمال التوربينات الاحدى عشر المتبقية قد تستغرق عاما أو عامين للتركيب والتشغيل.

وسينطلق اليوم السبت الاجتماع الرابع والأخير حول استئناف المفاوضات بهذا الصدد في أديس أبابا، وذلك طبقا للبرنامج المتفق عليه للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر منذ الـ 13 يونيو الماضي.

إلا أن الاجتماعات الثلاثة السابقة لم تحرز اي تقدم بل طبقا للتصريحات المصرية فإنه يوجد تراجع في الموقف الإثيوبي.

المصدر: RT