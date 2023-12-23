مصر..عضو وفد التفاوض يكشف "مفاجأة" بشأن سد النهضة مرتبطة بالولايات المتحدة

كشف عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة عارف غريب "مفاجأة" بشأن بناء سد النهضة منذ الستينات.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، قال عارف غريب: "الأمريكيون في عام 1963 وضعوا خطة لبناء 33 مشروعا على النيل الأزرق فقط، حيث كانت أمريكا ترغب في بناء عدة سدود على النيل الأزرق".

وأضاف غريب: "سد النهضة كان مخططا له حجم أقل بكثير مما هو عليه الآن"، متابعا: "سعة السد التي كان مخططا لها كانت 14 مليار متر مكعب فقط وليس 74 مليار متر مكعب، و إثيوبيا وضعت حجر أساس سد النهضة في 2011 عندما اتيحت لها الظروف".

وكانت وزارة الري المصرية، أعلنت انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون تحقيق نتائج، نظرا لاستمرار المواقف الإثيوبية على حالها.

وأكدت الوزارة أنه "على ضوء المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت.. وتؤكد مصر أنها ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وهي تحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.

المصدر: "صدى البلد" + RT