"حزب الله" يطلق أكبر عدد من الصواريخ في يوم واحد تجاه إسرائيل منذ بدء "طوفان الأقصى"

أفادت مراسلتنا بأن "حزب الله" اللبناني أطلق اليوم الأربعاء أكبر عدد من الصواريخ باتجاه المواقع الإسرائيلية، منذ بدء تبادل إطلاق النار مع إسرائيل دعما لعملية "طوفان الأقصى".

وأوضحت مراسلتنا أن عدد الصواريخ التي أطلقها "حزب الله" اليوم تجاوزت الخمسين، حيث ذكر في بيان أنه استهدف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـ30 صاروخ "كاتيوشا".

هذا وأكد "حزب الله" اللبناني في وقت سابق من اليوم، استهدافه تجمعات لجنود ومواقع عسكرية إسرائيلية جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إصابة 9 جنود منهم جندي بحالة الخطر، بعد تعرّضهم لنيران في أثناء سحب جريح أُصيب أيضا بصاروخ موجّه أُطلق من لبنان، بينما أكد "حزب الله" اللبناني في نفس اليوم، استهداف ثكنات عسكرية ومواقع ومقرّي قيادة وتجمعات للجنود الإسرائيليين جنوبي البلاد.

ويوم الاثنين، قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد قصف "حزب الله" عددا من المواقع الإسرائيلية.

المصدر: RT