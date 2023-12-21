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لافروف: العلاقات بين روسيا وتونس تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل

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لافروف: العلاقات بين روسيا وتونس تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل
Globallookpress MFA Russia
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (صورة أرشيفية)
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أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره التونسي نبيل عمار في تونس اليوم بعلاقات الصداقة والاحترام المتبادل، المترسخة بين موسكو وتونس على مدى عقود.

وقال للافروف إن أحد مبادئ السياسة الخارجية لتونس هو تطوير الشراكة مع دولة معينة دون التضحية بالشراكات مع دول أخرى، وهو ما يتوافق مع التقاليد الروسية.

وأضاف: "روسيا أيضا لا تبني صداقتها مع جهة على حساب أخرى، لكن ولسوء الحظ فإن طريقة تكوين الصداقات بين البعض ضد البعض الآخر هي الأكثر شيوعا لدى زملائنا الغربيين".

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ووصل لافروف مساء أمس إلى تونس قادما من المغرب في زيارة عمل تستمر يومين في إطار تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين، حيث بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتطوير التبادل التجاري الثنائي واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية التونسي عن أمل بلاده في أن يلبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة تونس ويزورها، وقال: "لقد تم توجيه الدعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تونس، كما أن رئيسنا يرحب من جهته بزيارة روسيا. من الضروري فقط أن نذكر أن الدعوة موجهة للرئيس الروسي، وسنكون سعداء بقبوله لها".

المصدر: RT

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