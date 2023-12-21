وزير خارجية تونس: نأمل أن يلبي الرئيس بوتين دعوتنا ويزور بلادنا

أعرب وزير الخارجية التونسي نبيل عمار عن أمل بلاده في أن يلبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة تونس ويزورها.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "تم توجيه الدعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة تونس، كما أن رئيسنا يرحب من جهته بزيارته روسيا.. من الضروري فقط أن نذكر بأن الدعوة موجهة للرئيس الروسي، وسنكون سعداء بقبوله لها".

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ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تونس مساء الأربعاء، حيث من المقرر أن يعقد عددا من اللقاءات مع المسؤولين هناك اليوم الخميس.

ووصل لافروف قادما من المغرب حيث شارك في اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي.

يذكر أن آخر مرة زار فيها لافروف تونس كانت عام 2019.

المصدر: نوفوستي