الحكومة الأردنية: مهتمون بالتنسيق الدائم مع دمشق بشأن أمن الحدود

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، إن القوات المسلحة الأردنية لم تعلن شن ضربات جوية داخل سوريا، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بالتنسيق الدائم مع دمشق بشأن أمن الحدود.

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وأكد مبيضين، بحديث تلفزيوني، أن الأردن يخوض مواجهات وحيدا ضد جماعات التهريب المنظمة، لافتا إلى أن المملكة في حالة دفاع دائم عن الحدود.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصادر استخباراتية إقليمية، قولها إن الأردن شن عدة غارات جوية نادرة يوم أمس الاثنين داخل سوريا استهدفت مخابئ لمهربي المخدرات ردا على عملية التهريب.

وأكد مصدر عسكري أردني، وقوع اشتباكات الاثنين بين قوات حرس الحدود الأردنية، ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة ضمن مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية الصاروخية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الأردني مقتل أحد عناصره وجرح آخر في اشتباك مسلح مع العشرات من المهربين على الحدود الشمالية مع سوريا.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مساء يوم الاثنين، إن تحقيقات القوات المسلحة كشفت عن مخططات لاستهداف الأمن الوطني للمملكة.

المصدر: عمون