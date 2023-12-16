نادي الأسير الفلسطيني: القوات الإسرائيلية تعتقل سيدة مصابة بالسرطان من محافظة بيت لحم

اعتقلت القوات الإسرائيلية اليوم السبت سيدة فلسطينية مصابة بالسرطان من محافظة بيت لحم.

وشنت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم السبت حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيا، بينهم سيدة مصابة بالسرطان.

وتوزعت حملة الاعتقالات على محافظات: أريحا وبيت لحم وطولكرم ورام الله والخليل والقدس.

ووفقا لنادي الأسير "رافق حملة الاعتقالات عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة مركبات".

وبهذا ترتفع حصيلة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 4520، وذلك بعد توفر حصيلة حالات الاعتقال الأخيرة في جنين ومخيمها.

وأشار نادي الأسير في وقت سابق إلى تعذر إمكانية التأكد من أعداد المعتقلين الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها، وفي ظل استمرار العملية الإسرائيلية العسكرية في المدينة ومحيطها وحملات الاعتقال المرتبطة بها، لافتا إلى أن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى".

المصدر: RT