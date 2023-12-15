نجل عبد الناصر يرد عبر RT على اتهام سكرتير مبارك لوالده و"درينك" السادات

رد عبد الحكيم عبد الناصر نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، على تصريحات سكرتير مبارك والمفكر السياسي مصطفى الفقي، والتي تحدث فيها بشكل مثير للجدل عن الزعيم الراحل.

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ورد نجل عبد الناصر في تصريح مقتضب عبر RT: "مصطفى الفقي رد على نفسه بنفى ما سبق أن ادعاه عن والدي الزعيم جمال عبد الناصر وكلامه لا يعدو نميمة هابطه ونتمنى أن يحترم نفسه وسنه فقد تحول كلامه من صندوق أسود كما يدعي لصندوق للنميمة الهابطة".

وكان مصطفى الفقي مستشار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، قد قال إن تصريحاته ببرنامج "الصندوق الأسود" عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خطأ غير مقصود.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حقائق وأسرار"، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، والمذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الخميس، أن المقابلة كانت لها ظروف خاصة من حيث مدة التسجيل الممتدة، هذا إلى جانب اعتقاده بأنها دردشة خارجية وغير مسجلة، مؤكدا: "أنا آخر واحد يتهم بمعاداة الرئيس عبد الناصر، أنا من الطبقات التي استفادت منه، وما من مناسبة يكرم فيها إلا وكنت شريكا فيها".

ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شخصية تاريخية فوق المقارنة، وكاريزما سياسية لا تكرر، مشددا على أنه لم يكن يفضل أن يصل الأمر إلى هذا النحو، مشيرا إلى أن التصريحات المتعلقة بتناوله "مشروبات روحية" في أعقاب هزيمة 67، بمنزل الرئيس الراحل السادات، خطأ غير مقصود.

وذكر: "أنا مخطئ خطأ كبير لأني لم أدقق، وأبدي أسفي وندمي تماما، وأخبرت الدكتور هدى عبد الناصر بهذا الحديث، لأنه يعز عليا تماما أنا أكون طرفا في خصومة مع طرف يمتلك فكرة أنتمي إليها"- على حد قوله.

وتابع: "لا أتصور أبدا أنا أكون خصما لفكر عبد الناصر أو تاريخه، رصيد عبد الناصر المتعلق بحياته الشخصية لا يختلف عليها اثنان"، منوها بأن ابنته هدى عبد الناصر كانت تذهب للجامعة دون حراسة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم