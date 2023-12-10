محافظ المنيا يتحدث لـRT عن سير الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول

تحدث محافظ المنيا في مصر اللواء أسامة القاضي لـRT عن سير الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول، والتصويت في المحافظة التي تعد من إحدى كبريات المحافظات المصرية.

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وقال إن العملية الانتخابية تسير دون أي معوقات، وكافة اللجان فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحاً، وسط إقبال ملحوظ من الناخبين على جميع اللجان.

وأكد أن هناك متابعة لحظية لسير عملية الانتخابات لافتا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية برئاسته وربطها بغرف العمليات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وكذلك بغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات لحين الانتهاء من الانتخابات وانتهاء عمليات الفرز .

وأشار إلى أن الوحدات المحلية ومديريات الخدمات أنهت استعدادات تجهيز لجان المراكز الانتخابية البالغ عددها 508 مراكز بإجمالي 585 لجنة فرعية وتهيئتها لاستقبال 3 ملايين و689 ألفا و5 ناخبين من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى تجهيز 3 لجان للوافدين وهي مجمع مراكز التدريب المهني بالمطاهرة، مدرسة كير بملوي، نادي المنيا الرياضي، لافتا إلى توفير كافة وسائل الراحة للناخبين والمشرفين على الانتخابات الرئاسية 2024.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم