"مرتديا الكوفية الفلسطينية".. مرشح رئاسي مصري يدلي بصوته ويتحدث عن الانتخابات

أدلى المرشح الرئاسي المصري فريد زهران بصوته في الانتخابات الرئاسية في مقر لجنة المقطم الثانوية بنين، في أول أيام الانتخابات التي ستستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وحرص زهران على ارتداء الكوفية الفلسطينية، وسط حضور كبير من الشباب والسيدات وطوابير الناخبين.

وأضاف زهران أنه من الصعب الآن الحكم على نسب الاقتراع، أو الحسم بأي أصوات، مشيرا إلى أن العملية الانتخابية ما زالت في بدايتها والحكم عليها لن يكون دقيقا، خاصة أنه لم تضح أي مؤشرات من خلال الساعات الأولى.

المصدر: RT