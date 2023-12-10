"عقيلة السيسي وابنته تشاركان في التصويت".. مشاهد من اليوم الأول في الانتخابات الرئاسية المصرية

أدلت انتصار السيسي، قرينة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 10 ديسمبر، بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمدينة مصر الجديدة.

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وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أدلى بصوته الانتخابي صباح اليوم الأحد مع بداية افتتاح صناديق الاقتراع في أول أيام انتخابات الرئاسة داخل مصر.

وفتحت اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات، اليوم الأحد، أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويصوت في الانتخابات الرئاسية 2024 ما يزيد عن 67 مليون ناخب لهم حق التصويت طبقا لقاعدة بيانات الناخبين.

وتجرى الانتخابات داخل مصر على مدار 3 أيام تبدأ اليوم الأحد 10 وتنتهي الثلاثاء 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان نتيجة الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر الحالي.

المصدر: RT