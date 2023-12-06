"قناة السويس": سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS" تستأنف العبور والحركة في القناة منتظمة

أكد رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، أن قاطرات الإنقاذ البحري للهيئة نجحت في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات "ONE ORPHEUS".

وبعد نجاح جهود قاطرات الإنقاذ البحري في التعامل مع الموقف الطارئ، أوضح رئيس الهيئة أن "حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة".

وأضاف الفريق ربيع بأن "السفينة "ONE ORPHEUS"، تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية، بعد إصلاح عطل الدفة، والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف 6 سفن متبقية خلفها عبورها للقناة".

وشدد رئيس الهيئة على "جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة، وما تتطلبه كل حالة على حدة من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة".

إقرأ المزيد

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT