إجبار مسؤول مصري على الاستقالة والقبض على آخر على خلفية قضية فساد كبرى

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن إجبار مسؤول كبير في الوزارة على تقديم استقالته لوزير التموين، وذلك على خلفية قضية فساد بالوزارة تم الإعلان عنها.

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وأوضحت المصادر لموقع "المصري اليوم" أن "رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، محمد عاطف، قد أجبر على تقديم استقالته لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، وذلك على خلفية قضية الفساد الكبرى بالوزارة".

وأضافت المصادر أن "رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، أُجبر على تقديم استقالته بعد التحقيق معه من قبل الجهات المعنية"، وأكدت المصادر أنه ليس طرفا في قضية الفساد، إلا أنه اتهم بالتقاعس والإهمال في أداء مهام عمله.

وأوضحت مصادر أخرى، لموقع "القاهرة 24"، أنه تم إلقاء القبض على وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة، على خلفية التحقيق في قضية فساد وزارة التموين والتجارة الداخلية، و2 موظفين بالمديرية.

وكان الإعلامي المصري أحمد موسى، قد أعلن أنه تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، متابعا: هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين.

وتابع: جابوه من مكتب، وتم القبض على مستشار وزير التموين وآخرين شبكة فساد، بتتعامل مع وزارة التموين، بالإضافة إلى 8 آخرين في شبكة فساد بوزارة التموين.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

المصدر: المصري اليوم + القاهرة 24