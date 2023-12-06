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مصر.. مصدر إعلامي يتحدث عن كشف شبكة فساد في إحدى الوزارات والقبض على أحد المسؤولين

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مصر.. مصدر إعلامي يتحدث عن كشف شبكة فساد في إحدى الوزارات والقبض على أحد المسؤولين
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أعلن الإعلامي المصري أحمد موسى، أنه تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، متابعا: هيئة الرقابة الإدارية كشفت شبكة فساد بوزارة التموين. 

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وتابع : جابوه من مكتب، وتم القبض على مستشار وزير التموين وآخرين شبكة فساد، بتتعامل مع وزارة التموين، بالإضافة إلى 8 آخرين في شبكة فساد بوزارة التموين.

وتباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

المصدر: المصري اليوم + القاهرة 24

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