حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين تغادر "عوفر" باتجاه رام الله بينهم 8 من أبناء مدن داخل الخط الأخضر

غادرت حافلة الأسرى الفلسطينيين المحررين سجن عوفر باتجاه رام الله في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى.

وتتضمن الدفعة 30 أسيرا فلسطينيا (أطفال ونساء) من أبناء القدس والضفة والداخل.

يأتي الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق كتائب القسام لعشرة إسرائيليين في وقت سابق تنفيذا لاتفاق الدفعة السادسة من تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

ومن بين الأسرى 15 أسيرا من أبناء الضفة الغربية و7 من القدس و8 من داخل الخط الأخضر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني أن 5 فلسطينيين أصيبوا بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي أحدهم بحالة خطرة أمام سجن عوفر في بلدة بيتونيا.

وذكرت وكالة "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع مئات المواطنين الذين ينتظرون أبنائهم في المعتقلات.

وتم استقبال الأسرى في ساحة بلدية رام الله.

واعتدى جنود إسرائيليون على عائلة الأسير الطفل نهاد جاد الله بالضرب أمام منزلهم خلال استعدادهم لاستقبال ابنهم.

ومن بين الأسرى المفرج عنهم هنادي الحلواني من مواطني مدينة القدس. كا تم الإفراج عن الأسيرة سهير البرغوثي "أم عاصف".

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الاسرئيلي، مساء الاربعاء، محيط منزل الأسيرة مريم سلهب في مدينة الخليل وقامت بعمليات تفتيش في المكان وإطلاق قنابل الصوت بكثافة.

وسلهب ضمن قائمة المفرج عنهم في الدفعة السادسة من "صفقة التبادل".

يتبع ..