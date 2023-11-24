هنية: الشعب الفلسطيني تمكن من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، إن "الشعب الفلسطيني تمكن من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وكسر إرادته وأن الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال".

ومن أهم ما جاء في كلمة هنية.

استطعنا بكل فخر واعتزاز مواجهة الاحتلال وكسر إرادته وإفشال مخططاته و الشهداء هم ضريبة الحرية والتحرير والاستقلال.

نؤكد تمسكنا بوحدة الشعب والأرض والمصير ونشيد بالموقف العربي والإسلامي بشأن رفض أي تدخل بمصير القطاع

نعرب عن شكرنا لقطر ومصر ونؤكد ضرورة استمرار الجهود الدولية لتمكين شعبنا من تحقيق تطلعاته

خضنا برعاية الأشقاء في قطر ومصر مفاوضات صعبة وأدرناها بمسؤولية وتوازن

شعبنا العظيم سطر ملحمة صمود ومجاهدونا أثخنوا الجراح في العدو

العدو نزل عند شروط المقاومة وإرادة شعبنا الأبي ما أدى للتوصل لاتفاق الهدنة

نؤكد التزامنا بتنفيذ الاتفاق وإنجاحه طالما التزم العدو بذلك.

نقف بكل إجلال وإكبار أمام عائلات الشهداء والجرحى والأسرى

نحيي أهلنا في غزة الذين شكلوا بصمودهم ومقاومتهم العنصر المحوري في تراجع موقف العدو وحلفائه

شعبنا يخوض معركة التحرر الوطني عبر جبهة متراصة في غزة والقدس وكل أماكن وجوده



التحية للمقاومة الإسلامية في لبنان الذين يواجهون على طول جبهة الجليل المحتل وقدموا عشرات الشهداء إلى جانب شهداء شعبنا في لبنان وآخرهم الشهيد القسامي خليل الخراز

نوجه التحية الخاصة للإخوة في اليمن الشقيق الذين عبروا بقوة واقتدار عن غضبهم تجاه العدو الصهيوني وعن تضامنهم مع أشقائهم في غزة وفلسطين على طريقتهم الخاصة.

نشكر المقاومة العراقية التي تشارك في هذه المعركة برجولة وشهامة.

المصدر: RT