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الجزائر وتركيا توقعان عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين

أخبار العالم العربي

الجزائر وتركيا توقعان عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين
(وكالة الأنباء الجزائرية)
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أشرف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة الجزائرية، على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين.

ووقع الرئيس الجزائري، ونظيره التركي، على الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية عقب المحادثات التي جمعت الرئيسين بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس التركي إلى الجزائر.

وتم التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون رفيع المستوى بين الجزائر وتركيا، وذلك تزامنا مع التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية أنه "تم توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأناضول. ومذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية ووكالة الفضاء التركية للتعاون، في مجال استخدام علوم وتكنولوجيات الفضاء للأغراض السلمية، واتفاقية تعاون بين شركتي سوناطراك وبوتاش فيما يخص عقد وشراء الغاز الطبيعي المميع. كما تم توقيع بروتوكول تعاون في مجال الأرشيف. واتفاقية توأمة بين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى بزرالدة ومستشفى مدينة باتشاك باسطنبول. وعلى إعلان وزاري مشترك حول نية التوقيع على اتفاق تجارة تفاضلي جزائري تركي".

وأضافت: "تم توقيع اتفاق تعاون في مجال حماية المستهلك وملاحظة وتفتيش السوق ومراقبة نوعية الانتاجات والخدمات. ومذكرة تفاهم في مجال البيئة. واتفاق حول الإنتاج السينمائي المشترك. وعلى بروتوكول تعاون في مجال المنح الدراسية للتعليم العالي. ومذكرة تفاهم للتعاون في ميدان التشريفات".

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المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية

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