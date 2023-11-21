أردوغان يبدأ اليوم زيارة إلى الجزائر

يتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر بدعوة من نظيره عبد المجيد تبون للمشاركة في اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن اجتماع المجلس ينعقد في العاصمة الجزائر برئاسة الرئيسين ومشاركة الوزراء المعنيين.

وأشار البيان إلى أن المباحثات في إطار الاجتماع "ستشهد مراجعة العلاقات التركية الجزائرية التي اكتسبت زخما كبيرا في الآونة الأخيرة بكافة جوانبها، ومناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين بشكل أكبر".

كما ستشهد اللقاءات التي ستعقد في إطار الزيارة "تبادل الآراء بشأن العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية على رأسها الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع المجلس التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم "التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات التركية الجزائرية الوثيقة".

المصدر: "الأناضول"