مباحثات غاز بين تركيا والجزائر

بحثت شركتا "سوناطراك" الجزائرية و"بوتاش" التركية العلاقات التجارية طويلة الأمد في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال وسبل توسيع الشراكة بينهما.

أفادت الشركة الجزائرية في بيان نشرته أمس الأحد، بأن رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "سوناطراك" رشيد حشيشي استقبل في مقر الشركة المدير العام لشركة "بوتاش" التركية عبد الواحد فيدان بحضور مسؤولين من الشركتين.

وأضاف البيان، أن "الطرفين ناقشا خلال اللقاء العلاقات التجارية طويلة الأمد بين "سوناطراك" و"بوتاش" المندرجة في إطار عقود بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال".

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واتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على تعزيز علاقتهما التجارية وناقشا إمكانية توسيع الشراكة بينهما واستكشاف فرص عمل جديدة.

وأشار البيان إلى أن "سوناطراك" تقوم بإمداد "بوتاش" التركية بالغاز المسال منذ العام 1988، خاصة عبر محطة مرمرة، التي تم بناؤها لاستقبال الغاز الطبيعي المسال الجزائري.

المصدر: RT