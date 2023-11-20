حزب الله ينشر فيديو يوثق استهداف عدد من المواقع العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الاثنين أنه استهدف عددا من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية بالأسلحة المناسبة.

ونشر حزب الله مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لعدد من تلك المواقع.

وذكر أنه استهدف مواقع "الراهب" و"المالكية" و"جل العلام" و"الضهيرة" وراميا، مشيرا إلى أن عمليات الاستهداف تمت في الـ19 والـ20 من نوفمبر.

وفي وقت سابق نشر حزب الله مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مركز تجمع جنود إسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة بالمسيّرات الهجومية الانقضاضية.

كما أعلن أنه قصف مقر فرقة "الجليل 91" التابعة للجيش الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية بصواريخ "بركان" من العيار الثقيل.

جدير بالذكر أن حزب الله شن يوم الاثنين هجوما كبيرا على عدة مواقع إسرائيلية شمل أكثر من 40 هدفا وموقعا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبرتاريخ عملية "طوفان الأقصى".

المصدر: RT