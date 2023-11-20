حزب الله يبث فيديو للحظة قصف مدمر لثكنة برانيت ومقر فرقة الجليل الإسرائيلية بصواريخ "بركان" (فيديو)

أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الاثنين أنه قصف ثكنة بيرانيت الإسرائيلية بصواريخ "بركان" من العيار الثقيل.

ونشر الحزب مشاهد استهداف المقاومة الإسلامية لمقر فرقة "الجليل 91" التابعة للجيش الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية بصواريخ "بركان" من العيار الثقيل.

وأفادت مراسلة RT بأن صفارات الإنذار دوت في منطقة "مسغاف عام" في الجانب الشرقي للحدود اللبنانية.

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وقالت الجبهة الداخلية في إسرائيل إن إطلاق صافرات الإنذار جاء بعد الاشتباه بتسلل طائرة من دون طيار قادمة من لبنان.

وشمل الإنذار كفار جلعادي، ومرغليوت، وبيت هليل، ومسخيف عام، وتل حاي، وكريات شمونة، ومعيان باروخ، وكفار يوفال، وميتولا، ومنارة.

وفي وقت لاحق قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن الحدث انتهى.

وشن حزب الله يوم الاثنين هجوما كبيرا على عدة مواقع إسرائيلية شمل أكثر من 40 هدفا وموقعا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT