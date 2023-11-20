حزب الله ينشر مشاهد من استهداف مركز تجمع لجنود إسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة بالمسيرات (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني مساء يوم الاثنين مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية مركز تجمع جنود إسرائيليين غرب مستوطنة كريات شمونة بالمسيّرات الهجومية الإنقضاضية.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله أنه قصف مقر فرقة "الجليل 91" التابعة للجيش الإسرائيلي في ثكنة بيرانيت عند الحدود اللبنانية بصواريخ "بركان" من العيار الثقيل.

وشن حزب الله يوم الاثنين هجوما كبيرا على عدة مواقع إسرائيلية شمل أكثر من 40 هدفا وموقعا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT