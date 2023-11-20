"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره

أعلن "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، مقتل أحد عناصره من بلدة ميدون في البقاع.

وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي محمد ماضي "ولاء" من بلدة ميدون في البقاع، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، أنه استهدف قوة مشاة إسرائيلية قرب موقع حدب يارون وثكنة برانيت، وقد رد الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف منطقة اللبونة وعمق بلدة عيتا الشعب.

وفي السياق، قالت مراسلة RT إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف منطقة اللبونة، وبلدات ‎علما الشعب و‎الناقورة و طيرحرفا في القطاع الغربي، وأطراف بلدة يارون ‌وعمق بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

المصدر: RT