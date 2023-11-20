لقطات فيديو لأكبر ضربة صاروخية شنتها كتائب القسام على مناطق واسعة من إسرائيل قبل قليل (فيديوهات)

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مساء الاثنين أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين.

وقالت مراسلة RT إن تل أبيب تعرضت لهجوم صاروخي كبير من قطاع غزة، مشيرة إلى أن صافرات الإنذار دوت في تل أبيب وضواحيها وأسدود وقاعدة بالماخيم.

ويعد هذا الهجوم الصاروخي هو الأكبر على تل أبيب منذ بداية الحرب.

عاجل كتائب القسام: قصفنا "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين pic.twitter.com/97tJhskpcs — للحق صولة (٢) (@TwuYAieHcxfa3E9) November 20, 2023

بالفيديو | رشقات صاروخية ثقيلة ومكثفة ومتتالية تجاه "تل أبيب" pic.twitter.com/aLeWk0tKAk — قناة المنار (@TVManar1) November 20, 2023

تل ابيب قبل قليل . pic.twitter.com/6NTLTAbpY0 — راصد #اعرف_عدوك (@rasseed01) November 20, 2023

أضرار نتيجة سقوط شظايا صاروخ في حولون بمنطقة تل أبيب pic.twitter.com/l8YtUVUWFi — موقع بكرا احلى - الحساب الثاني (@boukraaa7la2185) November 20, 2023

وجاء الهجوم عقب إصدار قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قرارا بفتح المدارس في تل أبيب يافا أبوابها بالشكل الكامل بداية من يوم غد الثلاثاء.

كما أعلنت القيادة الداخلية أن رياض الأطفال البلدية في المدينة ستستمر في العمل لمدة خمسة أيام على مقربة من المساحات المحمية القياسية.

والأحد، أعلنت القيادة الداخلية رفع بعض القيود عن منطقة تل أبيب والمركز بعد التراجع الكبير في أعداد الصواريخ المطلقة من غزة.

وفي اليوم الـ45 من الحرب في غزة، يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع، في وقت تواصل الفصائل الفلسطينية التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة.

المصدر: RT