"سرايا القدس" تعرض مشاهد لتفجير عبوات ناسفة في جرافتين عسكريتين إسرائيلييتين في مخيم جنين (فيديو)

عرضت "سرايا القدس" اليوم الأربعاء مشاهد لتفجيرها عبوات ناسفة شديدة الإنفجار بجرافتين عسكريتين إسرائيلييتين وإعطابهما وإصابة من بداخلهما خلال الإقتحام الأخير لمخيم جنين في 9 نوفمبر.

ونشرت "سرايا القدس - كتيبة جنين" مقطع فيديو يظهر "مشاهد لتفجير عبوات ناسفة شديدة الإنفجار في جرافتين عسكريتين وإعطابهما وإصابة من بداخلهما وإجبار الإحتلال على إخراجهما من الخدمة خلال الإقتحام الأخير لمخيم جنين في التاسع من الشهر الجاري".

كما عرضت "سرايا القدس" اليوم مشاهد من "قصفها التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون" في غزة بصواريخ "بدر1".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف قتيل، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

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أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT