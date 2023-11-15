"سرايا القدس" تعرض مشاهد من قصفها تحشدات عسكرية إسرائيلية متوغلة في غزة بصواريخ "بدر1" (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، مشاهد من "قصفها التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون" في غزة بصواريخ "بدر1".

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من قصف سرايا القدس التحشدات العسكرية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون بصواريخ بدر1".

وصباح اليوم، أعلنت "سرايا القدس" في بيان لها "إسقاط طائرة صهيونية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار والاستيلاء عليها".

وأكدت أنها "قصفت بقذائف الهاون تحشدات وجنود العدو في تلة المدفعية شمال القطاع وإصابتهم إصابة مباشرة، وأنها قصفت تحشدات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

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وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم نحو 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

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أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 جنديا إسرائيليا.

المصدر: RT