القوات الإسرائيلية تستهدف برجا سكنيا في مخيم النصيرات بغزة

أفاد مراسلنا باستهداف القوات الإسرائيلية الطابقين الخامس والسادس في البرج رقم 7 الواقع بالقرب من النادي الأهلي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر مراسلنا في وقت سابق أن 9 فلسطينيين قتلوا اليوم الأربعاء إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في خان يونس بالضفة الغربية.

وأضاف أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت منطقة مدرسة الفاخورة شمال القطاع، وتم قصف شقة لعائلة الشيخ في منطقة الدرج شرقي مدينة غزة.

واقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يزال أكثر من ألفي شخص عالقين، بعد معارك عنيفة في محيط المجمع الذي تتهم إسرائيل "حماس" باستخدامه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي فقتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 368 عسكريا.

المصدر: RT