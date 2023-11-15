تحديث مستمر لمعارك المساء في غزة.. الفصائل الفلسطينية تواصل التصدي وقصف القوات الإسرائيلية المتوغلة

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، أنهما تخوضان اشتباكات مستمرة مع الجيش الإسرائيلي على عدة محاور، ودمرتا عددا من الآليات والدبابات المتوغلة، وقصفتا حشودا عسكرية في مناطق مختلفة.

وفيما يلي تفاصيل هجمات "القسام" و"السرايا" ضد القوات الإسرائيلية حسبما وردت في بيانات خلال ساعات المساء:

-15:45: كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم"

-15:56: كتائب القسام تقصف تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون

-16:01: كتائب القسام تقصف مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية

-16:21: كتائب القسام تجدد قصف مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية

-16:27: كتائب القسام تستهدف دبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

-17:07: كتائب القسام تستهدف دبابةً صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

-17:38: كتائب القسام تستهدف دبابةً صهيونيةً جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

-17:59: كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

-14:04: سرايا القدس: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار واستولينا عليها.

-14:48: سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تحشدات وجنود العدو في تلة المدفعية شمال القطاع ونؤكد إصابتهم إصابة مباشرة.

-16:36: سرايا القدس تقصف تحشدات العدو المتوغلة في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.

-16:45: سرايا القدس تعرض مشاهد من قصف التحشدات الصهيونية المتوغلة في نتساريم ومحيط عمارة بكرون بصواريخ (بدر1).

يتبع..