الصدر لأنصاره: مقاطعتكم للانتخابات تفرحني ومشاركتكم تحزنني

حث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنصاره على مقاطعة الانتخابات المحلية المقررة في الثامن عشر من الشهر المقبل.

إقرأ المزيد

وقال في رد على استفسار أحد أنصاره: "إن من أهم ما يميز القاعدة الصدرية هو وحدة صفها وطاعتها وإخلاصها

وهذا ما أباهي به الأمم ولله الحمد، وعليكم الالتزام بالإصلاح وإن مات مقتدى الصدر".

وأضاف أن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيرا، ومقاطعتكم للانتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ويقلل من شرعية الانتخابات دوليا وداخليا ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".

وتابع الصدر: "ثم أن الوضع العالمي والإقليمي يفيء على الأوضاع في العراق، ومعه يجب أن نكون على حذر واستعداد دائم فالعدو يتربص بعراقنا ومقدساتنا فانتبهوا رجاء أكيدا".



المصدر: RT