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مصادر إسرائيلية تتحدث عن اعتراض جديد في إيلات هو الثالث خلال الساعات الأخيرة

"حزب الله" ينشر مشاهد من عملية استهدافه لعناصر من الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف (فيديو)

أخبار العالم العربي

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نشر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الخميس مشاهد من عملية استهدافه لعناصر من الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وعرض الإعلام الحربي لـ"حزب الله" مساء اليوم، "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لعناصر من جيش العدو الإسرائيلي بتاريخ 8 نوفمبر 2023 (أمس الأربعاء) في محيط ثكنة دوفيف عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالأسلحة المباشرة".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" من جهة أخرى، منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

هذا، ودخلت الحرب بين "حماس" وإسرائيل يومها الـ34 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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