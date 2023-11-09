أبو حمزة الناطق باسم "سرايا القدس" يعلن استعداد "الجهاد الإسلامي" للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين

أعلن "أبو حمزة"، الناطق باسم "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، استعدادهم للإفراج عن مسنة وفتى اسرائيليين.

وفي كلمة مصورة له، قال الناطق العسكري لسرايا القدس: "نعلن استعدادانا الإفراج عن "حنا كاستير" والفتى "ياغيل يعقوب" لأسباب إنسانية وصحية".

وأضاف أبو حمزة: "نخلي مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو في ظل القصف الهمجي على كل شبر في غزة".

وأردف: "المقاومة بألف خير وعدونا الذي يحاول التقدم يتجرع الألم في دباباته التي أصبحت توابيت متنقلة".

وبلغت حصيلة الضحايا في قطاع غزة حتى الآن أكثر من 10.5 ألف قتيل، حوالي نصفهم من الأطفال، وأكثر من 26 ألف جريح، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

,دخلت الحرب على غزة شهرها الثاني حيث تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، وتستمر الفصائل الفلسطينية باستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقطاع.

المصدر: RT