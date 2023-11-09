رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يصل إلى مصر ويجتمع مع رئيس جهاز المخابرات المصرية

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، صباح اليوم إلى مصر وعقد اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة بشأن الحرب الإسرئليلية على قطاع غزة.

ووصل هنيّة على رأس وفد من الحركة والذي ضمّ كل من خالد مشعل وخليل الحيّة وذلك للقاء مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة.

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ويوم أمس الأربعاء، نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة، أن مصر تقترب من التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مشيرة إلى وجود اتصالات مكثفة لهذا الغرض.

ولفتت إلى أن هناك اتصالات مصرية مكثفة للتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وبموازاة ذلك، تبذل قطر جهودا لإطلاق سراح من 10-15 رهينة تحتجزهم حركة "حماس" مقابل وقف إطلاق النار ليوم أو يومين في قطاع غزة. بحسبما أفادت بذلك وكالة AFP نقلا عن مصدر مطلع.

وكان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيير قد دعا قبل أيام إلى هدنة فورية في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي، إمكانية التوصل إلى "هدنات" في العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة.

المصدر: RT