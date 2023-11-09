ارتفاع عدد القتلى بالاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها إلى 10 فلسطينيين وسط اشتباكات عنيفة-فيديو

أفادت مصادر فلسطينية بارتفاع عدد القتلى في جنين ومخيمها إلى 10 قتلى، وسط اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في عدة مناطق هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن "حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، ارتفعت إلى 10 شهداء، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة".

وبينت "وفا" أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه".

في حين أصدرت "كتيبة "جنين" في "سرايا القدس" (الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين)، بيانا قالت فيه: "ضمن معركة طوفان الأقصى سرايا القدس..مجاهدو الكتيبة يواصلون التصدي لقوات الاحتلال المعادية بالعبوات الناسفة وصليات مكثفة من الرصاص على عدة محاور وجبهات وقد تم تحقيق اصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال وتكبيدهم خسائر فادحة".

وحسب "وفا"، فإنه منذ إطلاق "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى "عملية طوفان الأقصى" فجر يوم السبت 7 أكتوبر الماضي، "يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة، عدوانا آخر في الضفة الغربية، أدى إلى استشهاد 173 مواطنا، وإصابة 2400 بجروح، كما سُجلت 2300 حالة اعتقال، وهُدمت 65 منشأة، وتعرض 1084 مواطنا للتهجير".

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة اليوم، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على غزة "إلى 10812 بينهم 4412 طفلا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة" إثر إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر، فيما قتل في إسرائيل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: RT + "وفا"