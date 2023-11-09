 
مباشر
عاجل
"حزب الله" يعلن استهداف قوة مشاة إسرائيلية بقرية طربيخا اللبنانية المحتلة وتحقيق إصابات مباشرة فيها

بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/we0x

أظهر فيديو نشره ناشطون فلسطينيون لحظة تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين اليوم الخميس.

وأظهر الفيديو انفجارا ضخما هز الآلية العسكرية نتيجة تفجير العبوة الناسفة لحظة مرورها في أحد شوارع المخيم.

وقتل 9 فلسطينيين في اجتياح كبير للقوات الإسرائيلية لمخيم جنين اليوم الخميس وسط اشتباكات عنيفة مندلعة منذ ساعات الصباح.

وأدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر في مدن وقرى الضفة الغربية إلى مقتل 171 فلسطينيا على الاقل ومئات الجرحى، فضلا عن آلاف المعتقلين.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا