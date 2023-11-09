بالفيديو.. لحظة تفجير عبوة شديدة الانفجار استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين

أظهر فيديو نشره ناشطون فلسطينيون لحظة تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار بآلية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين اليوم الخميس.

وأظهر الفيديو انفجارا ضخما هز الآلية العسكرية نتيجة تفجير العبوة الناسفة لحظة مرورها في أحد شوارع المخيم.

وقتل 9 فلسطينيين في اجتياح كبير للقوات الإسرائيلية لمخيم جنين اليوم الخميس وسط اشتباكات عنيفة مندلعة منذ ساعات الصباح.

وأدت الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر في مدن وقرى الضفة الغربية إلى مقتل 171 فلسطينيا على الاقل ومئات الجرحى، فضلا عن آلاف المعتقلين.

المصدر: RT