ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 10812 قتيلا بينهم 4412 طفلا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن عدد القتلى في القطاع ارتفع منذ بدء الحرب إلى "10812 شهيدا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا و26905 مصابين".

وقال في مؤتمر صحفي يومي إن مستشفيي العيون والصحة النفسية وكل الخدمات الطبية الخاصة بالأطفال توقفت في قطاع غزة.

وأكد أن "لا استجابات للاستغاثات التي أطلقتها المؤسسات الطبية في غزة.. بدأ العد التنازلي لوقف الخدمة بالمستشفى الإندونيسي ومستشفيات أخرى خلال 24 ساعة.. يستخدم الاحتلال سلاح التجويع في المستشفيات".

وقال القدرة إن "الأونروا" تركت ذوي الأمراض المزمنة دون علاج، كما تركت الأطفال دون تطعيم.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين اليوم الخميس "إلى 17 شهيدا وعشرات الجرحى".

وتشن إسرائيل حربا على غزة بعد إطلاق كتائب القسام عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من القطاع.

المصدر: RT