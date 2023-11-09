"استهدفناهم من النقطة صفر".. "القسام" تعلن إيقاع قوة إسرائيلية في كمين في جحر الديك بقطاع غزة

أعلنت كتائب القسام وقوع قوة إسرائيلية راجلة في كمين في قرية جحر الديك بقطاع غزة، مستهدفة إياها بقذيفة أفراد أطلقت من مسافة صفر.

كما أكدت الكتائب في بيان رسمي، تدير مقاتليها لدبابة إسرائيلية في منطقة التوام بقذائف "الياسين105"، إلى جانب تدمير 3 آليات وجرافة إسرائيلية على أطراف مخيم الشاطئ بقذائف "الياسين105"

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 10569 قتيلا و26475 جريحا، أما في الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف.

المصدر: RT