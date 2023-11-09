الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد وحدة الصواريخ في "حماس" (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس اغتيال إبراهيم أبو مغصيب، قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات لدى حركة "حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بتوجيه من استخبارات الشاباك، قضى الجيش على إبراهيم أبو مغصيب، رئيس نظام الصواريخ المضادة للدبابات في لواء المعسكرات المركزية التابع لحماس، باستخدام طائرة مقاتلة"، مبينا أن "أبو مغصيب قام بتوجيه وتنفيذ العديد من الهجمات المضادة للدبابات ضد مواطني إسرائيل وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأفاد بأنه "في إطار تقديم المساعدة للعمليات البرية، قامت القوات البحرية أيضا بمهاجمة موقع إطلاق صواريخ مضادة للدبابات تابع لمنظمة حماس، حيث تم الكشف عن إطلاق صواريخ باتجاه القوات المناورة".

المصدر: RT