"مصر تقلق واشنطن وتحذر إسرائيل".. برلماني يكشف عن رسائل السيسي لمدير المخابرات الأمريكية

قال البرلماني المصري مصطفى بكري إن واشنطن قلقة من مواقف مصر التي أبلغها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز.

واشنطن قلقه من مواقف مصر التي أبلغها الرئيس السيسي لمدير المخابرات المركزيه الأمريكيه ويليام بيرنز الذي التقاه الثلاثاء أول أمس بحضور رئيس المخابرات العامه المصريه الوزير عباس كامل وذلك للأسباب الآتيه :-

- السيسي رفض إقتراحا حمله بيرنز ويقضي بأن تتولي مصر القيام بدور المراقب… — مصطفى بكري (@BakryMP) November 9, 2023

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وأوضح البرلماني المصري عبر حسابه على تويتر: "السيسي رفض اقتراحا حمله بيرنز ويقضي بأن تتولى مصر القيام بدور المراقب الأمني في غزة، حال نجح جيش الاحتلال في إبعاد حركة حماس عن المشهد، وذلك لحين تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية إدارة الأمور في القطاع".

وتابع: "السيسي رفض مشاركة القوات المصرية ضمن قوات متعددة الجنسيات توكل إليها هذه المهمة، وأبلغ بيرنز رفض احتلال غزة مجددا وحذر من خطورة ذلك، كما حذر من أي تواجد أمني إسرائيلي في القطاع بعد انتهاء الحرب".

وقال: "رفض السيسي اقتطاع جزء من أرض غزة لإقامة منطقة أمنية إسرائيلية، وحذر من مخطط تهجير الفلسطينيين إلي سيناء أو الأردن، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، كما حذر واشنطن من استمرار حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل وبمساندة أمريكية ضد الشعب الفلسطيني".

وأكد أن السيسي طالب بوقف النار سريعا، وإنهاء حصار التجويع المفروض على الشعب الفلسطيني، وإدخال كميات أكبر من المساعدات، وإيجاد ممر آمن لنقل الجرحى، كما أبدى استعداد مصر للتعاون بكل ما تملك للمساعدة في قضية إنهاء وضع الأسرى على كلا الجانبين".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في القاهرة يوم الثلاثاء الماضي، وخلال اللقاء بحث الطرفان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط،، بالإضافة إلى الحرب المستمرة في قطاع غزة.

المصدر: RT