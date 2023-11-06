مصر تستقبل المزيد من الجرحى الفلسطينيين عند معبر رفح

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية، وصول 12 حالة من الجرحى الفلسطينيين إلى معبر رفح البري.

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وأكد مصطفي عبد الفتاح مراسل "قناة القاهرة الإخبارية" من أمام المعبر، أن 15 شاحنة مساعدات جديدة دخلت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليصل إجمالي الشاحنات اليوم إلى 50 شاحنة.

وكانت مراسلة RT في مصر، قد أفادت بتوقف حركة عبور مزدوجي الجنسية والجرحى الفلسطينيين عبر معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة بعد أن قصفت إسرائيل سيارات الإسعاف التي كانت تنقل مصابين.

وقالت المراسلة إن القاهرة حركت 69 شاحنة محملة بالمساعدات لإرسالها إلى قطاع غزة، وقد خرجت الشاحنات من معبر العوجة وسط سيناء.

وأوضحت أن الشاحنات خرجت من المعبر المصري ثم إلى منفذ نتسانا الإسرائيلي ليتم تفتيشها وبعدها ستتجه إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مصر أكدت استعدادها لاستكمال عملياتها التي بدأتها قبل أيام لاستقبال الجرحى وعلاجهم في المستشفيات المصرية، بشرط ألا تقصف إسرائيل سيارات الإسعاف وتزيل العراقيل التي وضعتها أمام إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد نقلت عن مسؤول أمريكي أن "حماس" توافق على مغادرة الأجانب المتواجدين في القطاع، في حال ضمنت إسرائيل وصول سيارات الإسعاف إلى معبر رفح.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن طلب "حماس" جاء ردا على هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة من سيارات الإسعاف تقل الجرحى، عند نقطة التفتيش على الحدود مع مصر.

المصدر: RT + القاهرة الإخبارية