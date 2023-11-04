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أبو الغيط: الجامعة العربية لم تناقش مع روسيا موعد انعقاد "قمة مراكش"

أخبار العالم العربي

أبو الغيط: الجامعة العربية لم تناقش مع روسيا موعد انعقاد
Globallookpress
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صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأن الجامعة لم تناقش مجددا مع روسيا أي شق متعلق بمنتدى التعاون الروسي العربي الذي كان مقررا انعقاده في المغرب في ديسمبر المقبل.

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وقال أبو الغيط في تصريح لجريدة "هسبريس" الإلكترونية المغربية أمس الجمعة: "لا مستجدات حول هذه القمة في الوقت الراهن، غير تطرقي إليها خلال محادثات سابقة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وكان لافروف، أعلن عقب محادثات مع أبو الغيط الشهر الماضي في موسكو، أن روسيا والجامعة العربية أكدتا حرصهما على عقد منتدى التعاون الروسي العربي السادس في مدينة مراكش في ديسمبر، وذلك بعد أن تم تأجيلها بسبب جائحة "كوفيد-19"، علما بأن المنتدى الخامس استضافته موسكو في أبريل 2019.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن "هذه القمة (المنتدى) تأتي على مستوى اجتماع وزاري بمشاركة عدد من الدول العربية، وليس بالضرورة كلها".

وحسب "هيسبرس"، فإن مصادر متطابقة كانت أشارت إلى "وجود تأجيل لقمة روسيا والدول العربية، انطلاقا من تأثيرات الحرب في غزة على المنطقة"، وذلك بعد تأجيلات سابقة، تفسرها تقارير عدة بـ "الحرب في أوكرانيا ووجود خلاف سابق بين الرباط وموسكو".

ويعتبر هذا المنتدى منطلقا مهما للتعاون بين روسيا والدول العربية، خاصة على المستوى الاقتصادي، إذ تشير آخر البيانات التي نقلها موقع "إر بي كا" الروسي إلى "ارتفاع في مستوى التبادل التجاري مع الدول العربية، خاصة بشمال إفريقيا، تتصدرها مصر ثم الجزائر والمغرب".

وأشارت "هيسبرس" إلى أن العلاقات الروسية المغربية تعيش مرحلة مهمة من التطور، بعد استقبال العاهل المغربي سفير موسكو الجديد بالرباط، والحضور الوازن للمملكة في القمة الإفريقية الروسية الأخيرة، التي تم فيها التأكيد على "قوة العلاقات بين روسيا والمغرب".

المصدر: "هيسبرس" + RT

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