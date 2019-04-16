موسكو تودّع منتدى التعاون الروسي العربي الخامس

أكدت روسيا والدول العربية في ختام قمة وزراء الخارجية في موسكو اليوم استعدادها لمواصلة التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها الشرق الأوسط.

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الصومالي أحمد عيسى عوض، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في ختام الاجتماع، أشار لافروف إلى اتفاق الجميع على رفض التدخل الخارجي في أزمات المنطقة واحترام سيادة دولها.

وفيما يلي أهم التصريحات التي جاءت في المؤتمر الصحفي:

لافروف: اتفقنا على ضرورة ترسيخ العملية السياسيـة فـي سـوريا

لافروف: نؤيد فكرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية

لافروف: أكدنا التزامنا بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

لافروف: ندعـم الجهـود المصرية في مسألة المصالحة الفلسطينية

لافروف: نؤيد ضـرورة تكثيف الجـهود من أجل دحر الإرهاب النهائي بالمنطقة

لافروف: ننوي عقد لقاء بين الطرفين الفلسطيني والإسـرائيلي في روسـيا دون شـروط مسبقة

أبو الغيط: أكدنا تنسيق الجهود بين روسيا والدول العربية في مسألة مكافحة الإرهاب

أبو الغيط: اتفقنا على عقد دورة عام 2020 في المملكة المغربية

عوض: نثمن علاقاتنا مع روسيا ونشكرها على دعمها المستمر لقضايا العرب العادلة في المحافل الدولية، وخاصة في مجلس الأمن الأممي

المصدر: RT