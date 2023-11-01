الدبيبة يعفي 3 فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من تأشيرة دخول ليبيا

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، قرارا أعفى بموجبه ثلاث فئات من المصريين وفئتين من الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا.

وجاء الإعفاء من شرط الحصول على التأشيرة لدخول الأراضي الليبية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وفق القرار رقم 482 لسنة 2023 الصادر اليوم الأربعاء.

ويعفى القرار، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ثلاث فئات من المصريين من شرط الحصول على تأشيرة دخول ليبيا، وهم: "الأطفال دون 18 عاما، والرجال الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاما، والنساء بجميع فئاتهن".

كما يعفي القرار فئتين من الأتراك من شرط الحصول على التأشيرة لدخول ليبيا، وهما: "الأطفال دون 18 عاما، والرجال والنساء فوق 55 عاما".

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المصدر: RT