مشاهد لزيارة الدبيبة للسفارة الفلسطينية في طرابلس

زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة السفارة الفلسطينية في العاصمة طرابلس، ليؤكد دعم بلاده المستمر للقضية الفلسطينية.

جاءت هذه الزيارة عقب إقالة وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بعد لقائها السري مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي.

وأكد الدبيبة خلال لقائه السفير الفلسطيني محمد رحال، دعم بلاده للفلسطينيين وعمق العلاقات الفلسطينية الليبية، وشدد على أن الشعب الليبي يقف بكل ما يملكه مع القضية الفلسطينية رافضا أي تطبيع مع إسرائيل.

وأضاف رئيس الحكومة أن ليبيا تعتبر الجالية الفلسطينية المقيمة من أبناء ليبيا وتتم معاملتهم معاملة أشقائهم الليبيين.

المصدر: AP + وكالات