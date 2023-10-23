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الإعلان عن قائمة المرشحين لرئاسة مصر

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الإعلان عن قائمة المرشحين لرئاسة مصر
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أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من 4 مرشحين.

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وقالت اللجنة أنه تم قبول طلبات الترشح من: "عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامه، و حازم محمد سليمان محمد عمر".

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب ، وعرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذي انتهى بعد المداولة الى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.

يذكر أن أحمد الطنطاوي غادر سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر بحسبما ذكرته حملة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، مشيرة إلى أن اتخاذها هذا القرار جاء بعد فشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشيح.

كما قررت رئيسة حزب الدستور في مصر جميلة إسماعيل، الانسحاب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، نزولا عند رغبة أعضاء الجمعية العمومية للحزب، الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات

المصدر: RT

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