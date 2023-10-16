مصر.. الإعلان عن القائمة الأولية لمرشحي الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر القائمة المبدئية بأسماء من تقدموا بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة وهي تلقي الهيئة الاعتراضات.

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وتضمنت القائمة المبدئية أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية مرفقةً بها مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح، على النحو التالي: عبد الفتاح السيسي والذي قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات – فريد زهران والذي قدم 30 تزكية نيابية – عبد السند يمامه والذي قدم 27 تزكية نيابية – حازم عمر والذي قدم 46 تزكية نيابية بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

يذكر أن أحمد الطنطاوي غادر سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر بحسب ما ذكرته حملة أحمد الطنطاوي عضو مجلس النواب السابق، مشيرة إلى أن اتخاذها هذا القرار جاء بعد فشلها في جمع التوكيلات اللازمة للترشيح.

كما قررت رئيسة حزب الدستور في مصر جميلة إسماعيل، الانسحاب من سباق الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، نزولا عند رغبة أعضاء الجمعية العمومية للحزب، الذين قرروا عدم المشاركة في الانتخابات

المصدر: RT