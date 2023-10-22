مراسلنا: سكان غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية عالقون في معبر رفح

أكد مراسلنا أنه لم يسمح لسكان قطاع غزة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية دخول الأراضي المصرية عبر معبر رفح.

وأكد مراسلنا أنه: "حتى الآن، لم تمر عبر المعبر سوى قوافل المساعدات الإنسانية، بما لا يكفي لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع".

وقال أحد سكان القطاع: "سمح للشاحنات بالدخول، ونحن نقف عند الحاجز، علينا أن ننام هنا، ماذا ننتظر؟ الموت في كل مكان حولنا، القصف في كل مكان، نحن عند نقطة التفتيش، لكن لا يمكننا الدخول، لا طعام ولا ماء ولا إنترنت".

كما أكد مصدر أمني لمراسلة RT في القاهرة أنه: "لا صحة لما تردد عن رجوع بعض شاحنات المساعدات التي كان في طريقها لمعبر العوجة إلى الجانب المصري".

تتواصل الحرب على غزة في يومها السادس عشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

المصدر: RT