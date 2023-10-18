خبير لـRT: السيسي يفضح مخطط إسرائيل في سيناء

تحدث الخبير المصري في شؤون الأمن القومي محمد مخلوف، عن فضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمخطط إسرائيل خلال حديثه اليوم.

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و‏قال مخلوف في تصريحات لـRT: "إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم جاءت فى توقيت مهم للغاية، مشيراً إلى أن حديث الرئيس جاء حاسمًا، رادعا، قوياً وقطع الطريق على كل المحاولات التى تستهدف استدراج الدولة المصرية فى هذه الأزمة أو النيل من السيادة المصرية التي هي خط أحمر، مؤكداً على كلمة هامة جدا أعلنها رئيس الجمهورية وهي إذا كان من الضروري نقل مواطني القطاع خارجه حتى انتهاء العمليات، فيمكن لإسرائيل نقلهم إلى صحراء النقب في إسرائيل ثم إعادتهم مرة أخرى بعد انتهاء العمليات، لكن فكرة تهجيرهم ونقلهم إلى سيناء أمر مرفوض تماماً ولن يسمح به شعب مصر وقواته المسلحة وقيادته السياسية مهما كان الثمن ، كما إن الشعب المصري اذا طلب الرئيس السيسي منه النزول لرفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء سنجد ملايين المصريين في الميادين والشوارع بعد ساعات من الدعوة".



‏وأكد محمد مخلوف أن: "حديث الرئيس السيسي، فضح مخطط الصهاينة مع الغرب، وكلمات القيادة السياسية واضحة لا تحتمل اللبس أو التأويل وتعني انه حال استمرار الضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره إلى سيناء ، سيكون هناك تفويض ومطلب شعبي من قلب ميادين مصر بالرد على الأرض وستكون مواجهة قوية لا يعلم مداها جيش الاحتلال وداعموه وستشتعل المنطقة بأكملها، لافتاً إلى أن حديث الرئيس تطرق إلى ثلاث موضوعات هامة، وهى عدم المساس بالسيادة المصرية، وانها خط أحمر، وضرورة حل الأزمة الفلسطينية عن طريق خيار السلام الاستراتيجي، وهو نهج الدولة المصرية منذ اتفاقية السلام إضافة إلى رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية".

‏وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، تطرق خلال حديثه عن دعم مصر للقضية الفلسطينية بكل الطرق والآليات والتحركات على كافة الأصعدة، مؤكدا ان موقف مصر الرافض لأى محاولة تهجير قسرى للحدود المصرية هو موقف يدل على الثوابت المصرية بالرفض الكامل لتفريغ وإنهاء القضيه الفلسيطينية على حساب دول الجوار، مشيدا بموقف الدولة المصرية بما تقدمه من مساعدات إنسانية لأهل القطاع، وهو موقف يؤكد التزام مصر شعبا وحكومة بمساندة الشعب الفلسطينى ضد الاعتداء الغاشم على أرضه، معرباً عن إدانته الكاملة لاستهداف جيش الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة ، واصفاً هذا الاستهداف بالوحشي والمخالف للقانون الدولي والإنساني وهذا يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

المصدر: RT