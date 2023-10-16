مراسلتنا: دوي انفجارات في دمشق

تاريخ النشر:16.10.2023 | 17:39 GMT | أخبار العالم العربي
أفادت مراسلتنا بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق قبل قليل.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه في حالة حدوث صراع ساخن بين الغرب وروسيا، فلن يقتصر على إطار عملية عسكرية خاصة، بل "ستكون حربا مختلفة تماما".
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بأن سياسات وأفعال "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني.
نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بيانا معدّلا، بشأن مكالمة أجراها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن قيام إسرائيل بإعادة احتلال قطاع غزة "سيكون خطأ كبيرا"، لكنه أكد أن القضاء على حركة "حماس" يعتبر "مطلبا ضروريا".
أفاد مصدر أمني لمراسلة RT في مصر، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت ساحة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، مستهدفة الجانب الفلسطيني قرب البوابة المصرية بصاروخ واحد على الأقل.
تناقلت مواقع التواصل فيديو قالتن إنه لرجل عماني في الدقم يطرد مجموعة من الضباط البريطانيين بسبب دعم المملكة المتحدة لإسرائيل في عدوانها على غزة.
نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، الاتفاق على هدنة ثلاثية مع مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.
أكد الكاتب والخبير المصري عبد الحليم قنديل أن إسرائيل ستنتهي وتزول في السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن زوال إسرائيل ليس بالشكل الذي يتخيله البعض.
أعلن أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا أن إرسال قوات عسكرية ماليزية لمساعد فلسطين في نزاعها مع إسرائيل، مرهون بموافقة بلدان المنطقة.
دخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويستمر القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل حصار كامل وكارثة إنسانية.
أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات الجريمة العنصرية والكراهية البشعة التي ارتكبها عنصري حاقد أدت إلى مقتل طفل فلسطيني عمره 6 سنوات، وإصابة والدته بجروح خطيرة.
توجه وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار إلى مدينة العريش لتفقد المستشفيات والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة فيها، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن لدى الولايات المتحدة "فرصا هائلة لجعل العالم أفضل".
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يوجد "دليل واضح" على وقوف إيران وراء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.
أعلن الرئاسة الروسية "الكرملين" أن هناك قلق بالغ بشأن احتمال تصاعد الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى حرب إقليمية.
أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد أنه عليهم الاعتراف "بألم ورأس منحني" بأنهم "فشلوا".
أعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب" مجددا قبل قليل برشقة صاروخية "ردا على استهداف المدنيين".
لفت ملصق إعلاني في شوارع إيران الأنظار إلى صاروخ "فتّاح"، أول صاروخ باليستي إيراني فرط صوتي، مع عبارة "400 ثانية إلى تل أبيب".
حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خطورة الأوضاع في غزة، وسياسة العقاب الجماعي والتجويع التي تطال المدنيين.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأحد أن طهران أبلغت إسرائيل عبر داعميها بأنه إن لم تتوقف عن جرائمها في غزة، فإن غدا سيكون متأخرا.
أعلنت إيران، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الإيرانية لن تدخل في اشتباك عسكري مع إسرائيل ما لم تشن هجوما عليها أو على مصالحها أو مواطنيها.
كشف الحارس الشخصي للنجم لمصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، كريم عبده، بعض الأسرار من حياة نجم "الريدز".
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه لم تتخذ السلطات الإسرائيلية موقفا لإدخال المساعدات من معبر رفح البري الحدودي بين مصر وغزة، مشيرا إلى أنه لا جديد حول إعادة فتح معبر رفح.
اتهمت الشرطة الأمريكية رجلا عمره 71 عاما، بارتكاب "جريمة كراهية"، بعد أن قتل طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 6 سنوات وأصاب والدته بجروح خطيرة بسبب دينهم والحرب الإسرائيلية على غزة.
أفادت مراسلة RT في مدينة القدس داليا النمري بتوقيفها من قبل القوات الإسرائيلية اليوم الاثنين، تحت تهديد السلاح لأنها كانت تتحدث بالعربية.
صرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري اليوم محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الوضع في غزة.
نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد لاستهداف تجمع مدرعات للجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا عند الحدود الجنوبية بالصواريخ الموجهة، وأعلن تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة.
أرى أن إسرائيل قد شرعت بالفعل في تحقيق هدفيها الاستراتيجيين: القضاء على التهديد الديموغرافي الفلسطيني وتحييد إيران.
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على جريمة مقتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات وإصابة والدته بجروح خطيرة بسبب دينهما والحرب الإسرائيلية على غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.
مع دخول الحرب على غزة يومها التاسع منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، يستمر القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع في ظل ترقب هجوم بري واسع على غزة قد تقدم عليه إسرائيل.
بحث الرئيسان الروسي والسوري في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين سبل وقف الصراع في غزة، وشددا على ضرورة الإدخال الفوري للمساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.
ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن الجيش الأمريكي سيزود إسرائيل بقنابل جوية موجهة.
أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رشقة صواريخ تجاه مدينتي القدس وتل أبيب، متسببة بقطع جلسة الكنيست الإسرائيلي وهرب أعضائه ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع رئيس الإمارات محمد بن زايد على خلفية تصاعد الحرب في قطاع غزة، في محادثة هي الأولى لنتنياهو مع زعيم عربي منذ اندلاع الحرب.
أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن رد فعل إسرائيل على هجوم حماس تجاوز حق الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي.
أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.
أعلن وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار رفع حالة الاستعداد في عدة مستشفيات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع أي تداعيات في أزمة غزة.
أفاد مراسلنا بأنه تم إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، في سلسلة من القصف المتبادل والمتواصل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية خلال اليوم.
أفاد مراسلنا مساء اليوم الأحد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين تلة العويضة في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد أنه "إذا ضبط حزب الله نفسه فسنحترم ذلك، محذرا من أنه "إذا استمر التصعيد فسنرد بقوة في الشمال أيضا".
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الجيش الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة ذخيرة توازي شدتها ربع قنبلة نووية.
شبّه الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، التصرفات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بسلوك النازيين، مشيرا إلى أنه في حال حاولت تل أبيب تعويض فشلها بمواصلة جرائمها فإن "أبعاد التطورات ستتسع".
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن على إسرائيل أن توقف فورا جرائم الحرب التي ترتكبها في غزة لأن الأوان يكون قد فات خلال ساعات قليلة.
أكد المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصرية، رامي الناظر، صحة الأنباء التي ترددت عن تبرع النجم المصري محمد صلاح للأهالي في غزة المتضررين من جراء القصف الإسرائيلي.
ذكرت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد أن المخرج السينمائي الإيراني الشهير داريوش مهرجوي وزوجته تعرضا للطعن حتى الموت في منزلهما غرب العاصمة طهران، على يد مهاجم مجهول.
تعد مذبحة قبية في 14 أكتوبر عام 1953، واحدة في سلسلة من عمليات إسرائيلية مشابهة دخلت التاريخ كجرائم حرب منسية، وبقي أصحابها يصولون ويجولون، بل وأتيح لعضهم تنفيذ المزيد من المذابح.
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لعدد كبير من الشاحنات المصرية متوجهة إلى معبر رفح البري استعدادا لدخولها إلى غزة.
ودع والد محمد الدرة أشقاءه الذين قتلوا خلال القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، بعد 23 عاما على مشهد قتل إسرائيل لأيقونة انتفاضة الأقصى عام 2000.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن "وضع حد" للرئيس بوتين.
قتل الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عبد الله العقاد وزوجته وأبناؤه، بعد قصف الطيران الإسرائيلي لشقته وسط خانيونس.
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن نفوذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأيديولوجي دفع العديد من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي إلى معارضة تقديم المساعدات لأوكرانيا.
أفاد مراسل RT من قطاع غزة، أن الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارات عنيفة ومكثفة بالطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة المناطق الشرقية لقطاع غزة.
تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تأثير مغادرة الضباط الإسرائيليين أوكرانيا على الروح المعنوية للجيش الأوكراني.
أوضحت مصادر خاصة لـRT حقيقة رفع حزب الله رايته على موقع إسرائيلي على الحدود صباح اليوم حسب تقرير مصور نشرته قناة "المنار" اللبنانية التابعة للحزب.
قال الجنرال الأمريكي المتقاعد دون بولدوك، إن الجيش الأمريكي أصبح ضعيفا للغاية في عهد الرئيس جو بايدن، ويعاني من نقص في الأفراد وصعوبات لوجستية كبيرة.
نشرت "كتائب عز الدين القسام" فيديو يوثق رشقات صاروخية مكثفة باتجاه مواقع ومدن إسرائيلية، ردا على استهداف المدنيين ضمن معركة "طوفان الأقصى".
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن على العالم السماح لإسرائيل بالقضاء على "الإرهاب الإسلامي"، محذرا من أنه قد يطال الدول الأوروبية أيضا.
اكتشف باحثون من جامعة ماساتشوستس أن متوسط العمر الذي يتوقف فيه الرجال والنساء عن ممارسة العلاقة الحميمة هو 64 و58 على التوالي.
أعلن الجيش الإسرائيلي إبلاغ 155 عائلة بأن "أبناءها مختطفون في قطاع غزة" ونشر اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء المواجهات، ليرتفع عدد قتلاه المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا.
قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، إنه كان ينبغي على الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة أن يقاتلوا "حماس".
يرى الكاتب دانييل سوبلمان في ناشيونال إنترست أن حماس تتطلع لحرب إقليمية لأنها تراها من مصلحتها وتنتظرها بفارغ الصبر.
أعرب بعض نجوم هوليوود عن دعمهم القوي للفلسطينيين، إذ يقومون بتوظيف حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في دحض الروايات الإسرائيلية المفبركة، وإظهار معاناة قطاع غزة.
تساءل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول كيفية الاتفاق مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تغيّر مواقفها، لدرجة يتعين معها البدء من الصفر كل مرة.
رد عبد العزيز البمبي، خال محمد صلاح على الانتقادات التي طالت نجم ليفربول بسبب ما اعتبره البعض عدم دعمه للقضية الفلسطينية، وذلك بعد إعلان الهلال الأحمر عن تبرع اللاعب لضحايا غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين مقتل ستة قادة بحركة "حماس" في قطاع غزة، بضربات جوية متفرقة منذ بدء المواجهة.
وصف الدكتور مارك غادزيان جراح وأخصائي الأورام الدهون "بالقاتل الرئيسي لجسم الإنسان."
أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين بيانا أكد فيه أن "مجاهديه استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات مؤكدة".
"نهاية العالم في غزة"، "مذبحة غزة: مقتل 700 طفل بالفعل"، "النزوح الفلسطيني"، "الرعب المطلق في غزة"، عناوين تصدرت الصفحات الأولى لأشهر الصحف العالمية، وسط صدمة مما يحدث في فلسطين.
قال المتحدث باسم "سرايا القدس" أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الإسرائيلي "أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم" وسط توقعات باجتياح بري إسرائيلي وشيك لقطاع غزة.
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ناقش الرئيسان الأوضاع الإقليمية ومستجدات التصعيد في قطاع غزة.
كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.
توصلت شرطة مدينة قرطبة الإسبانية بالتحقيق في اختفاء ألفارو برييتو لاعب نادي قرطبة لكرة القدم، إلى نتيجة مفجعة.
مع إعلان الجيش الإسرائيلي استعداده لدخول قطا غزة بريّا، شهد الموقف الإيراني والأوضاع الحدودية بين "حزب الله" وإسرائيل تطورات كبيرة تنذر بتصعيد كبير.
وصف رئيس هيئة الألمان الثقافية في القرم الروسية يوري غمبل خطة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر للتسوية في أوكرانيا بالمتّزنة، وأكد أن روسيا ستحقق كافة أهدافها في أوكرانيا.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاثنين، أنه يتوقع حربا طويلة ولكن ناجحة ضد حركة "حماس".
أكد الجيش الإسرائيلي وجود 155 أسيرا إسرائيليا لدى كتائب القسام منذ بدء هجوم (طوفان الأقصى) على إسرائيل.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى رد حكومي "قاس" على أصحاب الأيديولوجيات الإرهابية، بعد أيام من مقتل مدرس طعنا في اعتداء "إرهابي إسلامي"، حسب قوله.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، عن حصيلة جديدة لعدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، محذرا من أن "الحرب ستطول".
اعتذر الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر ونادي نيس الفرنسي، يوسف عطال، بعد أن أعاد نشر مقطع فيديو لشيخ فلسطيني يدعو فيه لنصرة غزة قائلا "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، أنه تم تأجيل العملية البرية "لبضعة أيام" بسبب سوء الطقس الذي قد يعيق قدرة الطيارين ومشغلي الطائرات المسيرة على دعم القوات.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أتعب الجميع.
هدد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو بقطع العلاقات مع إسرائيل، التي منعت تصدير المعدات الأمنية إلى كولومبيا بسبب موقفها من الاعتداء الإسرائيلي على غزة.
شن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، طالت 55 فلسطينيا.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأحد، أنه تحدث إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بخصوص المساعدات الإنسانية لقطاع غزّة، وعن حركة حماس.
دوت مساء اليوم الأحد انفجارات ضخمة في تل أبيب جراء قصف برشقات صاروخية، فيما أعلنت كتائب "القسام" قصف المدينة " ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".
وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري تحذيرا إلى "حزب الله" اللبناني من أنه سيواجه "ردا قاتلا"، إذا استمر في هجماته ضد إسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية.
أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين بيانا أكد فيه مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ المُوجّهة وإصابتها بشكل مباشرة.
قال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن مصر اتخذت قرارا لاستضافة قوة دولية وإقليمية من أجل تناول تطورات المستقبل في القضية الفلسطينية.
أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد بأن "المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وجهت القوات المسلحة المصرية رسالة هامة بشأن سيناء خلال احتفالية تخرج الأكاديمية والكليات العسكرية 2023، في عرض عسكري غير مسبوق في تاريخ مصر.
أعلن حزب الله استهداف دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند في ثكنة حانيتا شمال اسرائيل. وأكد في بيان سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الاسرائيليين.
أظهرت لقطات سجلت في مستشفى الشفاء في غزة صبيا فلسطينيا مصابا يرتدي ضمادات حول وجهه وهو يحاول طمأنة والده الجريح أيضا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع.
نشر موقع "Global Firepower" المتخصص في الشؤون العسكرية التصنيف السنوي لأقوى الجيوش في العالم لعام 2023، وتصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي.
في ظل المجازر التي تشهدها غزة واستمرار احتلال بعض بلدات لبنان الجنوبية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلاد، نفذ "حزب الله" اليوم عدة عمليات خلقت توترا كبيرا عند الحدود.
قالت السلطات الكينية إن عشرات الفتيات في كينيا ممن تعرضن لـ"مرض" سبب الشلل، وقعن ضحية الهستيريا في الواقع.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29" و"سو-25" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن خسارة الجيش الأوكراني لأكثر من 700 من أفراده.
أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر اليوم الاثنين باندلاع حريق كبير عند جسر حارة البرانية في طرابلس شمالي البلاد.
تضامن المصري أحمد حسن كوكا لاعب فريق "بينديك سبور" التركي مع فلسطين في ظل الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي.
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