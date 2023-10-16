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مراسلتنا: دوي انفجارات في دمشق

مراسلتنا: دوي انفجارات في دمشق

أخبار العالم العربي

مراسلتنا: دوي انفجارات في دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8qi

أفادت مراسلتنا بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق قبل قليل.

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